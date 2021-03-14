Kara listeden çıkarılacak! 0:00 / 0:00

ABD Başkanı Donld Trump'ın, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Pentagon'un Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'ya yönelik kara listeye alınma kararı Federal Mahkeme'den döndü.

Çin Komünist Partisi (CCMC) şirketi olduğu ve ulusal güvenliği tehdit gerekçesiyle 8 diğer Çinli şirketle birlikte yaptırım uygulanan Xiaomi, ABD'de açtığı karşı davayı kazandı.

ABD Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Rudolph Contreras, Xiaomi'nin telafi mümkün olmayan zarar görmesini engellemek için ihtiyati tedbir kararı verdi.

Böylelikle, ABD vatandaşlarının Xiaomi'nin menkul kıymetlerini satın almalarına ve sahip oldukları varlıkları elden çıkarmalarına yönelik 13959 sayılı "Başkanlık Emri" kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı.

Akıllı telefon pazarında Apple'ı geçen Xiaomi'nin hisseleri Trump'ın yaptırım kararı sonrası yüzde 10'un üzerinde gerilemişti.

Mahkeme kararı sonrası Xiaomi açıklamasında, "Yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan halka açık, borsada işlem gören ve bağımsız olarak yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi'nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak tanımlanması kararının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz ve yargıç da verdiği kararla bu fikrimize katıldığını gösterdi. Mahkemenin bu tanımlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul etmesi ve tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebimizi sürdüreceğiz." denildi.