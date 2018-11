Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de her yıl kasım ve aralık aylarını kapsayan "Tatil sezonunda" (Holiday Season) bu sene satışlarda rekor kırılması bekleniyor. ABD'de her yıl kasım ayı başından aralık ayı sonuna kadar süren ve "Şükran Günü" (Thanksgiving Day), "Kara Cuma" (Black Friday), "Siber Pazartesi" (Cyber Monday), "Noel" (Christmas) ve "Yılbaşı Gününü" (New Year's Day) kapsayan tatil sezonunda bu sene perakende satışlarda rekor kırılması tahmin ediliyor.

Ülkede işsizlik oranının yüzde 3.7 ile 1969'dan bu yana en düşük seviyede olması, çalışanların yıldan yıla ücret artışının 2009'dan bu yana ilk defa yüzde 3'ün üzerinde seyretmesi ve tüketici güveninin son 18 yılın zirvesinde olması nedenleriyle bu yılki tatil sezonunda Amerikalı perakendeciler tüketicilerden güçlü talep bekliyor.

Ayrıca, ülkede perakende satışların ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.8 artış göstererek yüzde 0.5'lik piyasa beklentisini geride bırakması Kasım-Aralık ayını kapsayacak tatil sezonunda satışların güçlü olacağı sinyalini veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı ülkelerden ithal edilen mallara ek gümrük vergisi getirmesinin tatil sezonunu etkilemeyeceğini belirten uzmanlar, söz konusu gümrük vergilerine karşı Amerikalı perakendecilerin stoklarını aylar önceden doldurduğuna dikkati çekiyor.

700 MİLYON DOLARDAN FAZLA SATIŞ BEKLENİYOR

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, geçen sene ülke genelinde 687.9 milyar dolarlık satış yapılan "Tatil Sezonunda" bu sene yüzde 4.3 ila 4.8 arasında artışla bu miktarın 717.4 ila 720.9 milyar dolar arasında gerçekleşerek rekor kırması öngörülüyor.

Verilere göre, geçen sene 967 dolar olan Amerikalı bir tüketicinin tatil sezonundaki ortalama harcamasının bu yıl yüzde 4.1 artışla bin 7 dolara yükselmesi beklenirken, tüketicilerin en çok indirimli, kampanyalı ve promosyonlu ürünlere yönelmesi bekleniyor.

Buna göre, alışveriş için Amerikalı tüketicilerin yüzde 55'inin internet sitelerine ve mağazalara yönelmesi öngörülürken, yüzde 51'inin indirimli satış mağazalarını, yüzde 33'ünün giyim mağazalarını, yüzde 24'ünün de elektronik mağazalarını tercih etmesi tahmin ediliyor.

164 MİLYON KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPACAK

ABD'nin tatil sezonunda en fazla satışın yapıldığı günler arasında, perşembe günü kutlanan Şükran Günü, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Kara Cuma ve bunu takip eden Siber Pazartesi yer alıyor.

NRF verilerine göre, söz konusu tarihler arasındaki 5 günde geçen sene 174 milyon Amerikalı alışveriş yaparken, bu sene bu sayının 164 milyon olması tahmin ediliyor.

ABD'de her yıl olduğu gibi bu sene de tüketicilerin en çok Kara Cuma'da alışveriş yapması bekleniyor. Buna göre, Kara Cuma'da 116.4 milyon, bunu takip eden cumartesi ve pazar günleri toplam 100.9 milyon, Siber Pazartesi'de 75.8 milyon, Şükran Günü'nde ise 35 milyon Amerikalının internetten ve mağazalardan alışveriş yapılması beklenmekte.

ONLİNE SATIŞTA REKOR BEKLENİYOR

ABD'li araştırma şirketi Adobe Digital Insights (ADI) verilerine göre, kasım ayı başından aralık ayı sonuna kadar süren tatil sezonunda ülke genelinde internetten yapılacak toplam satışların bu sene geçen yıla göre yüzde 14.8 artışla 124.1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

ADI verilerine göre, ABD'de internetten yapılan alışverişlerde en fazla indirimin görüldüğü Siber Pazartesi gününde ise, satışların bu yıl geçen seneye göre yüzde 17.6 yükselerek 7.7 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyor.

Ayrıca, veriler, Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki 5 günde ABD'de internetten yapılacak satışların 23.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ortaya koydu.

45 MİLYON HİNDİ YENECEK

ABD'li finansal araştırma şirketi WalletHub, 327.6 milyon kişinin yaşadığı ABD'de bu sene yaklaşık 45 milyon hindinin Şükran Günü'nde yenileceğini belirtti.

Şükran Günü sofralarını hazırlama maliyetinin düşmesine rağmen, Amerikalıların sadece yüzde 25'inin bu sene Şükran Günü'nde aile ve akrabalarıyla bir arada yemek yiyecek olması ise dikkati çekiyor.

Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu (AFBF) verine göre, bu yıl 7.25 kilogram ağırlığındaki bir hindinin ortalama fiyatının 21.71 dolar olduğu görülüyor. Söz konusu miktar geçen seneye göre yüzde 3, bir önceki yıla göre ise yüzde 4.5 düşüş gösteriyor.

