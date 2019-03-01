Özellikle Döviz Tevdiat Hesaplarında Eylül 2018'den bu yana meydana gelen yaklaşık 15 milyar dolarlık artış ve Net Hata ve Noksan kaleminin de 21.2 milyar dolara ulaşması tartışma konusu oluyor. DTH'daki artışa rağmen vatandaşın Eylül-Aralık 2018 arasında döviz kurunun yüksek olduğu dönemde net olarak 1.8 milyar dolar döviz sattığı, son 2 ayda ise yine net olarak 2.5 milyar dolarlık (4.5 milyar dolar alım ve 2 milyar dolar satım) döviz satın aldığı görüldü. Yani net döviz alımı Eylül 2018'den bu yana (2.5-1.8) 700 milyon dolar oldu. Eylülden bu yana bankalara gelen geri kalan (13.372-700) 12.7 milyar liranın yastık altından, kasalardan veya yurtdışından geldiği tahmin ediliyordu. Şimdi ise bu paranın büyük bölümünün geldiği adres belli oldu. Edinilen bilgilere göre daha önce çeşitli nedenlerle önce Bahama adaları ve İsviçre'ye sonrasında ise vergisiz paranın toplandığı ABD'nin Nevada Eyaleti'nin Reno kasabasına giden bazı Türk zenginleri parasının 'deşifre' olma korkusuyla Türkiye'ye geri getirmeye başladı. Ailelerin özellikle Panama Papers belgeleriyle bu şehirde hesabı olanların deşifre olmasının ardından Türkiye'de cezaya maruz kalmamak için Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiği tahmin ediliyor. Aynı durum Malta'ya giden paralar için de geçerli. Avrupa'nın vergi dışı alını olan Malta, AB'nin 2017'de vergi cennetleri ile mücadele kararı almasının ardından burada başlatılan soruşturmalardan sonra vergiden kaçmak için bu ülkeye giden Türkleri tedirgin etti. Gelen paranın bir kısmının da Malta'dan geri döndüğü de iddia ediliyor.

ROTHSCHILD'S İLE BAĞLANTILI

Olayın hikayesi 27 Ocak 2016'da Bloomberg Businessweek dergisinin "Dünyanın yeni vergi cenneti ABD' başlığı ile duyurduğu habere de konu olmuştu. O haberde Rothchild & Co. şirketinin bir Türk müşterisinin parasını önce Bahama adalarına sonra ise ABD'nin Nevada Eyaleti'ndeki Reno kasabasına götürdüğü yazıldı. Haber ve ardından gelen diğer haberler İsviçre bankalarına vergi kaçırılmasına yardımcı olunduğu gerekçesiyle ceza kesen ABD'nin Rothchild & Co aracılığı ile yeni vergi cenneti olduğu iddia edildi. Sadece Nevada değil Dekota ve diğer iki şehirde daha vergi cennetleri oluşturulduğu Businessweek haberinde dile getirilmişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜÇÜK ŞEHRİ

Adını 'Dünyanın en büyük küçük şehri' olarak duyuran Reno şehri adeta bir kumar cenneti. Reno'yu vergi cenneti haline getiren Rothchild & Co. şirketinin merkezinin ise ünlü Harrah's ve Eldorado casinolarının bir kaç blok ötesindeki Porsche'nin eski merkezinde açıldığı haberlerde ifade ediliyor.

Haberde ilginç bir şekilde, Amerika'nın bünyesinde yaşayan yabancı vatandaşlara kendi ülkelerinde vergi ödetmediği, yurtdışında yaşayan bazı Amerikalılar'dan ise iki kez vergi aldığı kaydedildi. Parasını Bahamalar'dan Reno'ya taşımak için Rothschild’in şirketini kullanan zengin bir Türk ailesinin yanı sıra Asyalı bir aile olan başka bir Rothschild müşterisinin de aynı yolu izlediği belirtildi. Müşterilerin genellikle ABD'de çocukları olan uluslararası aileler olduğunun altı çizildi.