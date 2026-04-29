ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı onayladı

ABD Senato Bankacılık Komitesi, Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’ın adaylığını Senato genel kuruluna tavsiye etmek üzere toplandı. Komite, Fed Başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh'ı onayladı.

Sonraki aşamada Warsh'ın adaylığı Senato Genel Kurulu'nda oylanacak.

İlk Trump döneminde göreve gelen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi, merkez bankasının başında geçirdiği sekiz yılın ardından 15 Mayıs'ta sona eriyor.

KEVIN WARSH KİMDİR?

Kevin Warsh, 13 Nisan 1970'te Albany, New York'ta doğdu.

Stanford Üniversitesi'nde kamu politikası alanında 1992 yılında lisans derecesini alan Warsh, 1995 yılında Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı. Warsh, hukuk fakültesindeki çalışmalarında ekonomi ve düzenleyici politikalar üzerine yoğunlaşırken, Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology'de piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında da dersler aldı.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Wall Street'e adımını atan Warsh, 1995-2002 yıllarında ABD'nin büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley bünyesinde çalıştı.Morgan Stanley'nin birleşme ve satın almalar bölümünde çalışma hayatına başlayan Warsh, bu görevinde imalat, temel ham maddeler, profesyonel hizmetler ve teknoloji dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere finansal danışmanlık yaptı.

Bunun yanı sıra sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkıda bulundu ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansmanlarının gerçekleştirilmesinde rol aldı.

Kevin Warsh, 2002 yılında Morgan Stanley'deki yönetici pozisyonundaki görevinden ayrılarak eski ABD Başkanı George Bush'un yönetimine katıldı.

Ulusal Ekonomi Konseyi'nin genel sekreterliğini yapan Warsh, özellikle sermaye piyasalarındaki fon akışları, menkul kıymetler, bankacılık ve sigortacılık başta olmak üzere ABD ekonomisine ilişkin konularda başkana ve üst düzey yönetim yetkililerine danışmanlık yaptı.

Warsh, bu dönemde aynı zamanda Başkanın Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun üyesi olarak görev aldı.

En genç yaştaki Fed üyesi oldu

Bush tarafından 2006 yılında Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Warsh, 35 yaşında bu göreve getirilen en genç kişi oldu.

Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, söz konusu dönemde ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon ile resesyonu önlemek amacıyla "parasal genişleme" sürecini başlatan ekibin bir parçasıydı. Ancak sonraki dönemde politikanın risklerine dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Warsh, Fed'deki görevi sırasında 2008'deki küresel finansal krizde bankanın ekonomiyi istikrara kavuşturma çabalarının merkezinde yer aldı.

Fed'de bulunduğu süre boyunca kredi piyasalarını istikrara kavuşturmayı amaçlayan acil kredi programlarının tasarlanması ve uygulanmasında rol oynayan Warsh, ekonomiyi kurtarmaya yönelik çok sayıda programın oluşturulmasına da katkı sağladı.

Warsh, Fed yönetim kurulundaki görev süresi Ocak 2018'de dolmasına rağmen Mart 2011'de ayrıldı.