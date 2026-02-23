Canlı
        ABD'den Türk levreğine yoğun talep

        ABD’den Türk levreğine yoğun talep

        Türkiye'nin ABD'ye su ürünleri ihracatında levrek 68 milyon dolarla toplam ihracattan yüzde 72 pay aldı. Levreği 8 milyon dolarlık ihracatla çipura ve alabalık izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:56
        ABD'den Türk levreğine yoğun talep

        Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden biri olan su ürünleri sektörü Amerika Birleşik Devletleri’nde son 10 yılda önemli bir performans sergiledi.

        2015 yılında ABD’ye 23 milyon dolarlık su ürünleri ihraç eden Türkiye, 2025 yılı sonunda ihracatını yüzde 313’lük artışla 95 milyon dolara ulaştırdı. Son 10 yılda Türkiye’nin su ürünleri ihracatındaki genel artış ise yüzde 224 olarak gerçekleşti.

        LEVREĞE BÜYÜK İLGİ

        Amerikalılar en çok Türk levreğine ilgi gösterdi. Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ihracatında levrek 68 milyon dolarla toplam ihracattan yüzde 72 pay aldı. Levreği 8 milyon dolarlık ihracatla çipura ve alabalık izledi.

        ABD pazarında Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, New York Fancy Food Fuarı’yla yoğun tanıtım yaptıklarını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, bu tanıtım etkinliklerinin son halkasının 16–19 Şubat 2026 tarihleri arasında Nevada’da düzenlenen Aquaculture America 2026 Fuarı olduğunu kaydetti.

        "HEDEFİMİZ ABD PAZARINDAN İLK ETAPTA YÜZDE 1 PAY ALMAK"

        Türk levreğinin ABD’de ünlü restoranların menülerinde yerini aldığı bilgisini veren Girit, “Turkish Tastes isimli projemizde Amerikan Aşçılar Federasyonu’nun üst düzey şefleriyle yaptığımız tadım etkinlikleri Türk su ürünlerinin ABD’ye ihracatının artışında çok etkili oldu. Türk Hava Yolları’nın Kargo uçakları da ihracat artışımızda itici güç oldu. ABD’nin yıllık su ürünleri tüketimi 26-32 milyar dolar aralığında oluyor. Hedefimiz ABD pazarından ilk etapta yüzde 1 pay almak” şeklinde konuştu.

        Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı 95,5 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 74 milyon dolarlık büyük diliminin Ege Bölgesi’nden yapıldığını sözlerine ekledi.

