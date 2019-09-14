Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri maçı şöyle yorumladı:

"Rakip 5'li oynadı. Topa sahip olma şansımız artacaktı. Kırmızı kart ve penaltı anına kadar oyun istediğimiz gibiydi. Baskı, üretme, topa sahip olma ile geçiyordu. Taçta oyuncunun ayağı içeride diyorlar, faul var diyorlar. Oyunda bir sürü senaryo değişti. 5. dakikadan sonra 4-4-1'e döndük. 3-3-3 pozisyonu aldık. Yediğimiz ikinci gol, üçüncü gol, bir kırmızı kart daha... Hakemi mi konuşalım, kendi durumumuzu mu konuşalım? Biz oyunu oynamaya çalışıyoruz. Oyunu oynatmak için hakemlerin görevi var.

Halil Umut Meler'in güzel bir yüzü var. Halil Umut Meler, finaller yönetti ama nasıl yönettiğini biliyorum. Gelişsin tabi ki. Başlarken böyle bir senaryo yazsan çizsen olmaz. Oyuncularımız geri dönüş yapmak istedi, olmadı. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Yoğun bir süreç var. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.

Golleri, pozisyonları nasıl anlatayım? Burak Yılmaz önemli bir oyuncu. Ona da yük bindiriyoruz. Gelince her şey düzelecek gibi. Bir an evvel dönmesi tabii ki aksiyonlarımızı daha da artıracak.

İkinci kırmızı kart öncesi rakip dirsek atıyor. Benim oyuncumun bunu yapmaması lazım. Ama hocanın bunu görmesi lazım. Daha önce hazırlık maçında atıldı, yine atılıyor. Bunu kurulların iyice bir değerlendirmesi gerekiyor. TFF'yi mi eleştirelim? Ödül mü vermiş oluyoruz?"