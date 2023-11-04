Abdullah Avcı: Gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık

Süper Lig´in 11´inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe´yi 3-2 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Özel bir maç kazandıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Hafta başından itibaren Fenerbahçe maçını kazanma planı üzerinde çalıştık. Fenerbahçe´nin kendi sahasında ilk 20-25 dakikada yaptığı baskıdan nasıl çıkarız diye düşündük. Edin´in ters taraftan yaptığı ortayla gol geldi. İkinci gol geldi. Burada faul varsa Onuachu´nun çekilen formasını soruyorum. Akan oyunda pek gol yemiyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Özel bir maç kazandık. Bizim gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık. Trabzon şehrinin ve Trabzonspor´un nasıl bir oyun felsefesi içerisinde olmak istediğini ben biliyorum. Hafta başından beri buna inanıyorduk. Kazandık, mutluyuz. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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"SAMET MİLLİ TAKIMIN STOPERİDİR"

Samet Akaydın´a taraftarların tepki göstermesine de değinen Avcı, "Samet rakip takımın oyuncusu da olsa milli takımın stoperidir. Bu oyuncularımıza bu anlamda sahip çıkarsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çalışarak daha iyisini yapmaya çalışacaktır" dedi.

"BEKLEYEREK DEĞİL BASKILI OYNAYARAK KAZANDIK"

Baskılı oynayarak kazandıklarını belirten Abdullah Avcı, "İkinci yarı baskıyı daha şiddetli hissediyorsunuz. Rakibi kapatmamız, yönlendirmemiz gerekiyor. 2 arkasından 3´üncü golün gelmesi rakip için kolay değil. Bekleyerek değil baskılı oynayarak kazandık. Daha iyi olmamız gerekiyor. 26 yıl sonra olması güzel. Dünyadaki bütün Trabzonspor taraftarının ne kadar mutlu olduğunu görebiliyorum. Galibiyeti onlara ve sayın Başkan Ertuğrul Doğan´a hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GELİŞİMİMİZİ DAHA HIZLI TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR"

Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Gelişimimizi daha hızlı tamamlamamız gerekiyor. Yeterli değiliz. Şu an mücadele ettiğimiz takımların kadro kaliteleri çok yüksek. Sakat oyuncularımın gelmesiyle beraber daha iyi olacağız. Ekip olarak daha iyisini nasıl yaparız onlara bakıyorum" dedi.