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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: Gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Özel bir maç kazandık. Bizim gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık. Trabzon şehrinin ve Trabzonspor´un nasıl bir oyun felsefesi içerisinde olmak istediğini ben biliyorum. Hafta başından beri buna inanıyorduk. Kazandık, mutluyuz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:57 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:57
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        "Gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık"
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        Süper Lig´in 11´inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe´yi 3-2 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

        Özel bir maç kazandıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Hafta başından itibaren Fenerbahçe maçını kazanma planı üzerinde çalıştık. Fenerbahçe´nin kendi sahasında ilk 20-25 dakikada yaptığı baskıdan nasıl çıkarız diye düşündük. Edin´in ters taraftan yaptığı ortayla gol geldi. İkinci gol geldi. Burada faul varsa Onuachu´nun çekilen formasını soruyorum. Akan oyunda pek gol yemiyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Özel bir maç kazandık. Bizim gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık. Trabzon şehrinin ve Trabzonspor´un nasıl bir oyun felsefesi içerisinde olmak istediğini ben biliyorum. Hafta başından beri buna inanıyorduk. Kazandık, mutluyuz. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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        "SAMET MİLLİ TAKIMIN STOPERİDİR"

        Samet Akaydın´a taraftarların tepki göstermesine de değinen Avcı, "Samet rakip takımın oyuncusu da olsa milli takımın stoperidir. Bu oyuncularımıza bu anlamda sahip çıkarsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çalışarak daha iyisini yapmaya çalışacaktır" dedi.

        "BEKLEYEREK DEĞİL BASKILI OYNAYARAK KAZANDIK"

        Baskılı oynayarak kazandıklarını belirten Abdullah Avcı, "İkinci yarı baskıyı daha şiddetli hissediyorsunuz. Rakibi kapatmamız, yönlendirmemiz gerekiyor. 2 arkasından 3´üncü golün gelmesi rakip için kolay değil. Bekleyerek değil baskılı oynayarak kazandık. Daha iyi olmamız gerekiyor. 26 yıl sonra olması güzel. Dünyadaki bütün Trabzonspor taraftarının ne kadar mutlu olduğunu görebiliyorum. Galibiyeti onlara ve sayın Başkan Ertuğrul Doğan´a hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "GELİŞİMİMİZİ DAHA HIZLI TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR"

        Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Gelişimimizi daha hızlı tamamlamamız gerekiyor. Yeterli değiliz. Şu an mücadele ettiğimiz takımların kadro kaliteleri çok yüksek. Sakat oyuncularımın gelmesiyle beraber daha iyi olacağız. Ekip olarak daha iyisini nasıl yaparız onlara bakıyorum" dedi.

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        "PEPE´NİN OYNAMASI GOL ATMASIYLA DOĞRU OLUYOR"

        Pepe´nin sakatlıktan yeni çıktığını vurgulayan Abdullah Avcı, "Sağlık, performans ve bilimden faydalanarak hareket ediyoruz. 2 hafta önce 15 dakika oynadı. 45 ile 60 arası oynayabilecek durumu vardı. Pepe, Bakasetas ve Trezeguet ile görüşme yaptım. 3 tane sakatlıktan çıkmak üzere olan oyuncuyla başlamak da sıkıntılı. Pepe´nin oynaması gol atmasıyla doğru oluyor" şeklinde konuştu.

        "BU TARZ MAÇLARIN KONSANTRASYONU DAHA YÜKSEK OLABİLİYOR"

        Kazanınca ivmenin yukarı çıktığını söyleyen Avcı, "Geçen hafta da biz ilk 30 dakika iyi oynamıştık ama bunun karşılığını alamamıştık. Bu tarz maçların konsantrasyonu daha yüksek olabiliyor. Kazanınca ivme daha yukarı çıkıyor. Bu bizi hızlandırıyor ve mental olarak daha iyiye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "EN BÜYÜK HEDEF KONYASPOR MAÇI"

        Abdullah Avcı, hedeflerinin sorulmasına ise şu şekilde cevap verdi:

        "Bu akşam bunun keyfini çıkartıp yarından itibaren en büyük hedef Konyaspor maçını kazanmak. Kazandıkça bu yol haritası nereye gidecek onu bilmiyorum. Bizim eksiklerimiz var. Oyun olarak var, oyuncu olarak var. Bu bizi nereye taşıyacak hep beraber göreceğiz."

        "BERAT, GELİŞİME AÇIK BİR OYUNCU"

        Berat Özdemir´in gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirten Abdullah Avcı, "3 sene önce şampiyonluk kadrosunu kurarken Berat´ı transfer etmiştik. Gelişime açık bir oyuncu ve potansiyeli var. 2 satabilecek oyuncumuz vardı Ahmetcan, Ajax´a gitti. Berat, Arabistan´ı tercih etti. Benden önce geldiği için oyunu daha iyi kontrol edebiliyor. Mendy de bugün özel işler yaptı. Berat iyi bir oyuncu umarım daha iyisini yapar" sözlerini sarf etti.

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