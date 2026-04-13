Abdullah Kavukcu'dan Okan Buruk'a destek!
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ligde alınan Kocaelispor beraberliğinin ardından teknik direktör Okan Buruk'a destek mesajı paylaştı.
Giriş: 13 Nisan 2026 - 21:02
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, Kocaelispor'la 1-1 berabere kalarak kritik bir 2 puanı sahasında bıraktı.
Sarı-kırmızılıların başkan vekili Abullah Kavukcu, sosyal medya hesabından teknik direktör Okan Buruk'a destek veren bir paylaşımda bulundu.
Kavukcu yaptığı paylaşıma, "Dün, bugün ve yarın. Seninleyiz, inanıyoruz. Hocam da hocam..." notunu düştü.
