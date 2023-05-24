Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

Fransız basını ise başarılı golcü için şu ifadelere yer verdi: "Vincent Aboubakar'ın her zaman kolay bir kariyeri olmadı. Ama bugün Kamerun'un bir numaralı oyuncusu. Büyükleri Eto'o veya Roger Milla'dan çok daha az tanınsa da Avrupa'da harika bir kariyer yaptı."