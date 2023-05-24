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Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

Golleriyle ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar, Fransız basınına konuştu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

    Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
  • Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

    Futbolculuk kariyeriyle ilgili bazı bilgiler veren yıldız santrfor, şu ifadeleri kullandı: 
  • Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

    "Kalecilikle başladım. Sonra stoper olarak görev yaptım. Daha sonra savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oynamaya başladım." 
  • Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

    "Daha sonra da 10 numarada forma giydim. Avrupa'ya geldiğimde ise beni forvet hattına geçirdiler. Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara."
  • Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

    Fransız basını ise başarılı golcü için şu ifadelere yer verdi: "Vincent Aboubakar'ın her zaman kolay bir kariyeri olmadı. Ama bugün Kamerun'un bir numaralı oyuncusu. Büyükleri Eto'o veya Roger Milla'dan çok daha az tanınsa da Avrupa'da harika bir kariyer yaptı."
  • Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara

    Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol, 1 asistle dikkat çekti. Kamerunlu golcünün sözleşmesi 2025'in Haziran ayında sona eriyor.

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