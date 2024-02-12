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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar, Messi'ye rakip oluyor! - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar, Messi'ye rakip oluyor!

        Süper Lig devi Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy teklif yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:59
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        Beşiktaş'ta geleceği şu an için belirsiz olan Vincent Aboubakar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Fransız basınında yer alan habere göre, MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.

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        LA Galaxy'nin, Kamerunlu golcüye 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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        Aboubakar'ın Güney Amerika'dan da teklifler aldığı ve geleceği için kısa süre içerisinde karar vereceği öne sürüldü.

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        Vincent Aboubakar, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından kadro dışı kalmıştı.

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        Siyah-beyazlılarda geleceği şu an için belirsiz olan ve sakatlığı devam eden 32 yaşındaki futbolcunun Fernando Santos'un göreve dönmesinin ardından kadroya geri dönmesi bekleniyor.

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        Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Vincent Aboubakar, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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        Aboubakar'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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