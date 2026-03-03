Canlı
        Haberler Sağlık Açık alanda 'pasif içicilik' uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Açık alanda 'pasif içicilik' uyarısı!

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'pasif içici' olarak adlandırılan, sigara içmese dahi özellikle açık alanlarda dumandan etkilenen kişilere işaret ederek, "Sigara içmek, sadece sigara içenleri tehdit eden bir durum değil. Hiç sigara içmeyenlere de zarar veriyor. İnsanların her şeyden önce temiz bir hava soluma özgürlüğü var. Bunu korumak zorundayız" dedi

        Giriş: 03.03.2026 - 10:58
        Açık alanda 'pasif içicilik' uyarısı!

        Prof. Dr. Tevfik Özlü, Avrupa'nın birçok ülkesinde açık alanda sigara kullanımına kısıtlama getirildiğini belirterek, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı'nın, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede 'Dumansız Hava Sahası' çalışmaları kapsamında açık alanlarda sigara kullanımına kısıtlama getirilmesi için adımlar atılmaya başlandığını kaydetti.

        Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade eden Özlü, "Bugün dünyada yaklaşık 9 milyon insan sigara içtiği için ölüyor. Bu ölenlerin 1 milyondan fazlası hiç sigara içmediği halde yine sigaradan dolayı ölüyor. Bu 'pasif içicilik' dediğimiz bir durum. Kişi, aktif olarak sigara içmiyor ama yanında sigara içiliyor ya da sigara içilen ortamlarda yer aldığı için dumana maruz kalıyor. Sigara dumanından etkilenerek hastalanıyor ya da ölüyor. Sigara içmek, sadece sigara içenleri tehdit eden bir durum değil. Hiç sigara içmeyenlere de zarar veriyor" dedi.

        "DUMAN, SİGARA İÇMEYENE ZARAR VEREBİLİYOR"

        Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kapalı ortamlarda, pasif maruziyetinin olduğunu biliyoruz ama öyle açık alanlar var ki oralarda da ikinci ve yan duman dediğimiz duman, sigara içmeyene zarar verebiliyor. Özellikle kalabalık, mesafenin korunamadığı ortamlar var. Maçlar, konserler, festivaller, oyun parkları gibi alanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve gebeler de bu kamusal alanlarda bulunabileceği için buralarda birinin gelip rahatça sigara içmesi orada bulunan diğer kişilerin sağlığını da tehdit ediyor" diye konuştu.

        "AMAÇ, SİGARA İÇMEYENLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMAK"

        Prof. Dr. Özlü, açık alanda içilen sigaranın pasif içicinin dahi sağlığını tehdit ettiğini ifade ederek, "Bugün pek çok Avrupa ülkesinde açık alanlarda da sigara içmeyle ilgili kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Türkiye’de de bu konuyla ilgili bir çalışma, yasal bir düzenleme için hazırlık var. Bunun amacı; sigara içmeyenlerin özgürlüğünü korumak. İnsanların her şeyden önce temiz bir hava soluma özgürlüğü var. Bunu korumak zorundayız. Sigara içmek istiyorsanız, diğer insanlara zarar vermeyecek şekilde içmelisiniz. Açık alan denilerek balkon ve kış bahçesi gibi yerler oluşturularak sigara içiliyor ve yemek yiyerek sohbet edenler duman altında kalabiliyorlar" dedi.

        YENİ DÜZENLEMEYLE SINIRLAR NETLEŞECEK

        Prof. Dr. Özlü, "Yeni düzenleme ile bunlar çok daha net olarak tanımlanacak. Özellikle açık alan olsa bile herkesin bir arada olduğu yerler, eğitim alanları, okul bahçeleri, eğlence alanları, hastane girişleri, kamu binalarının girişlerindeki bu alanlarda sigara içmek kısıtlanacak. Hastane kapısında hasta yakınlarının hemen sigara yaktığını, kalabalık bir grubun sigara içtiğini görüyorsunuz. Hastaneye girip çıkarken o dumana maruz kalıyorsunuz, maruz kalanlar da hastalar, bebekler ve gebeler oluyor. Açık alanlarda da sigara dumanına maruz kalmak risk oluşturuyor" diye konuştu.

