Açık alanda 'pasif içicilik' uyarısı!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Avrupa'nın birçok ülkesinde açık alanda sigara kullanımına kısıtlama getirildiğini belirterek, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı'nın, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede 'Dumansız Hava Sahası' çalışmaları kapsamında açık alanlarda sigara kullanımına kısıtlama getirilmesi için adımlar atılmaya başlandığını kaydetti.

Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade eden Özlü, "Bugün dünyada yaklaşık 9 milyon insan sigara içtiği için ölüyor. Bu ölenlerin 1 milyondan fazlası hiç sigara içmediği halde yine sigaradan dolayı ölüyor. Bu 'pasif içicilik' dediğimiz bir durum. Kişi, aktif olarak sigara içmiyor ama yanında sigara içiliyor ya da sigara içilen ortamlarda yer aldığı için dumana maruz kalıyor. Sigara dumanından etkilenerek hastalanıyor ya da ölüyor. Sigara içmek, sadece sigara içenleri tehdit eden bir durum değil. Hiç sigara içmeyenlere de zarar veriyor" dedi.

"DUMAN, SİGARA İÇMEYENE ZARAR VEREBİLİYOR"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kapalı ortamlarda, pasif maruziyetinin olduğunu biliyoruz ama öyle açık alanlar var ki oralarda da ikinci ve yan duman dediğimiz duman, sigara içmeyene zarar verebiliyor. Özellikle kalabalık, mesafenin korunamadığı ortamlar var. Maçlar, konserler, festivaller, oyun parkları gibi alanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve gebeler de bu kamusal alanlarda bulunabileceği için buralarda birinin gelip rahatça sigara içmesi orada bulunan diğer kişilerin sağlığını da tehdit ediyor" diye konuştu.