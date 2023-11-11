AÖF sınav takvimi: AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2023-2024 akademik takvim sonrasında AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri de açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin sonlanmasıyla gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Aralık ayında başlayacak olan güz dönemi ara sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, "AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte ayrıntılar...
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi bu dönem ara sınav, final sınavları, yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında düzenlenecek.
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi