Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri takvimi 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri takvimi 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin sonlanmasıyla gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Aralık ayında başlayacak olan güz dönemi ara sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, "AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte ayrıntılar...