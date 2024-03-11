Acil durum konseyinde görülmemiş olay! Survivor Poyraz ne yaptı, cezası ne oldu?
Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Ada koşulları ve zorlu parkurlar yarışmacılar arasındaki rekabeti her geçen gün artırıyor. Survivor 56. bölümde acil durum konseyi Acun Ilıcalı eşliğinde toplandı. Mavi takımda mücadele eden Yiğit Poyraz'ın yaptığı olay geceye damga vururken, Acun Ilıcalı konuya ilişkin, "Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı." ifadelerini kullandı. Peki, "Survivor Poyraz ne yaptı, cezası ne oldu?" İşte detaylar...
Survivor, mavi takım yarışmacılarından Poyraz'ın yaptığı olayla gündeme geldi. Survivor'da yarışmacılar, yarışma kurallarının çıkması durumunda, yarışma kuralları çerçevesinde diskalifiye ve ödül oyunlarından hak mahrumiyeti gibi cezalara maruz kalabiliyor. Peki, "Survivor Poyraz ne yaptı, cezası ne oldu?" İşte Survivor'da Poyraz'ın cezası...
SURVİVOR POYRAZ NE YAPTI, NEDEN CEZA ALDI?
Survivor All Star yarışmasında mavi takımda mücadele eden Yiğit Poyraz, Survivor'ın 56. bölümünde acil durum ada konseyine çıktı.
Acun Ilıcalı, acil durum ada konseyi gerçekleştirdi ve şu açıklamalarda bulundu: ''Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz.''
Acil durum konseyi Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay yüzünden düzenlendiği açıklandı. Poyraz'ın, Dominikli birinin evine girerek yiyecek aldığı ortaya çıktı.
POYRAZ DİSAKLİFİYE Mİ OLACAK?
Acun Ilıcalı Poyraz'a verilecek ödülü duyurdu;
"Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz."
Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü. Hakan hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu'da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.