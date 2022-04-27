Açlık sınırı asgari ücretin 1070 TL üzerinde

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TÜRK-İŞ nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre nisan ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 17.340 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 5.323 lirayla asgari ücretin 1.070 TL üzerine tırmandı.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay) Aralık 2021 Nisan 2021 Mar 2022 Nisan 2022 Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 1.249,34 872,11 1.495,49 1.609,02 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 960,83 682,39 1.175,82 1.276,10 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 1.232,46 860,86 1.474,86 1.588,40 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 655,22 461,88 781,90 850,11 Açlık Sınırı 4.097,85 2877,24 4.928,08 5.323,64 Yoksulluk Sınırı 13.348,00 9.372,12 16.052,40 17.340,47

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada "İçinde bulunduğumuz enflasyonist dönem tüketici alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Marketlerde ve semt pazarlarında toplu alışveriş azalıyor, az ve sık alışveriş artıyor. Daha küçük paketler, daha ekonomik markalar tercih ediliyor. Tüketicinin özel markalı (private label) ucuz ürünlere yönelmesi indirim marketi sayısını ülke genelinde 34 bine yükseltti" değerlendirmesi yer aldı.

MUTFAK HARCAMALARI BİR AYDA YÜZDE 8 ARTTI

TÜRK-İŞ’in verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,02 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 85.02 olarak hesaplandı.

Bir ayda ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, yoğurt yüzde 23 zamlandı. Nisan ayında da dana, kuzu, tavuk ve balıketinin hepsinde fiyat artışları oldu. Balık sezonu kapanırken en ucuz balık hamsi 45 TL oldu. Tavuğun kg fiyatı 40 TL’yi buldu.