Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında çalışmalar titizlikle sürüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmaların devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir." dedi.