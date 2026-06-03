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        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Hangi mesleklere alım yapılacak? Adalet Bakanlığı kadro dağılımı açıklandı mı?

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı kadro dağılımı

        Kamuya büyük istihdam fırsatı sunacak 15 bin personel alımı için gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alım yapılacak ve kadro dağılımı netleşti mi? Detaylar merakla bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde.

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Adalet Bakanlığı’nda 15 bin kişilik dev personel alımı için geri sayım sürüyor. Zabıt kâtibinden infaz koruma memuruna kadar geniş kadroda yapılması beklenen alımda başvuru tarihleri ve şartlar adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

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        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday için bekleyiş sürüyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere planlanan 15 bin sözleşmeli personel alımına dair resmi başvuru süreci ise henüz başlamış değil.

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        ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

        Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarında oluşan personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan alım süreci, çok sayıda farklı meslek grubunu kapsayacak şekilde planlanıyor. Açılması beklenen kadrolar ve tahmini dağılım ise şöyle sıralanıyor:

        Zabıt kâtibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve koruma memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek personeli (hizmetli, şoför, aşçı vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve güvenlik görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal çalışmacı: 90 kişi

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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