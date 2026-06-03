ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı kadro dağılımı
Kamuya büyük istihdam fırsatı sunacak 15 bin personel alımı için gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alım yapılacak ve kadro dağılımı netleşti mi? Detaylar merakla bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde.
Adalet Bakanlığı’nda 15 bin kişilik dev personel alımı için geri sayım sürüyor. Zabıt kâtibinden infaz koruma memuruna kadar geniş kadroda yapılması beklenen alımda başvuru tarihleri ve şartlar adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday için bekleyiş sürüyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere planlanan 15 bin sözleşmeli personel alımına dair resmi başvuru süreci ise henüz başlamış değil.
ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI
Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarında oluşan personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan alım süreci, çok sayıda farklı meslek grubunu kapsayacak şekilde planlanıyor. Açılması beklenen kadrolar ve tahmini dağılım ise şöyle sıralanıyor:
Zabıt kâtibi: 5.259 kişi
İnfaz ve koruma memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek personeli (hizmetli, şoför, aşçı vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra kâtibi: 900 kişi
Koruma ve güvenlik görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal çalışmacı: 90 kişi