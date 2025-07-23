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        Haberler Bilgi Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl, başvuru şartları nelerdir?

        Adalet Bakanlığı personel alımı 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl, başvuru şartları nelerdir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin kişilik Adalet Bakanlığı personel alımı için süreç başlayacak. Başvuru yapmak isteyenler detayları sorguluyor. Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:13
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        Adalet Bakanlığı bünyesine 20 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar, başvurulara ilişkin gelişmeleri Adalet Bakanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

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        ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        2025 yılı Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağını duyurdu.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

        Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

        Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

        Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.

        Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.’’

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURULAR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Alıma ilişkin ilan, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve böylece başvurulara ilişkin detaylar netlik kazanacak.

        Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı.

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