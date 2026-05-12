Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı içinde yapmayı planladığı 15 bin personel alımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Adaylar, adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında görev alacak personel kadroları, başvuru koşulları ve takvime dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak ilanla birlikte tüm bilgiler netleşecek. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı.
Buna göre 259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.