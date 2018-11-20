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Gaspçı çikolatayla soydu
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Adana'da bir gaspçı marketin kasasını 'çikolata' ile açtırıp soydu!

Adana'da bir markete giren gaspçının, kasayı çikolatanın barkoduyla açtırıp soyduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi

20.11.2018 - 09:22 | Güncelleme: İHA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, geçen hafta çarşamba günü bir markette çok ilginç bir soygun yaşandı. İddiaya göre, başında şapka olan ve yüzünü atkıyla kapatan bir kişi markete müşteri gibi girdi. Reyonlardan cips ve limonata alan şüpheli, bir süre sonra kasiyer Hakan Çelik’in (31) yanına gelerek kurusıkı tabancayı çıkardı. Gaspçı kasiyere, “Kasayı aç! Paraları çıkar. Yoksa ateş ederim. Şakam yok” dedi. Kasiyer Çelik şüpheliye, “Açamam. Kasa kilitli, anahtar mağaza sorumlumuzda” diye cevap verdi.

"ÇİKOLATANIN BARKODUNU OKUT, KASA AÇILIR"

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine gaspçı reyondan aldığı çikolatayı kasiyere uzatarak, “Çikolatanın barkodunu okut kasa o zaman açılır” diyerek kasayı açtırdı ve 3 bin lira parayı alarak marketten çıktı. Gaspçı kendisini kimsenin takip etmemesi için havaya bir el ateş edip koşarak bölgeden uzaklaştı. Market çalışanı durumu polise bildirdi. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

35 KAMERA İNCELENEREK ULAŞILDI

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir taraftan kasiyerin ifadesini alırken, diğer taraftan da markette ve mahallede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Gasp dedektifleri, gaspçının kaçış yönüne doğru izlediği yaklaşık 35 güvenlik kamerasında zanlının Selahattin Eyyubi Mahallesi 3819 Sokak'ta bulunan bir eve girdiğini tespit etti. Market içindeki güvenlik kameralarından şahsın yüzünü tespit eden polis, sokakta bulunan evleri tek tek dolaşarak gaspçının Yasin Y. (29) olduğunu belirledi.

PASAPORTTAKİ PARMAK İZİ CİPSTEKİYLE EŞLEŞTİ

Silahlı yağmayı yapan Y.'nin olaydan sonra annesi F.Y.’nin evine gittiğini belirleyen ekipler, marketi soyan kişinin Yasin Y. olduğunu netleştirmek istedi. Markete girdiği sırada müşteri gibi davranmak için limonata ve cips alan gaspçının tuttuğu ürünler üzerindeki parmak izlerini alan olay yeri inceleme ekipleri, gaspçının 7 yıl önce pasaport çıkaran Yasin Y. olduğunu kesinleştirdi.

POLİS, İSKENDERUN'DA GÖZALTINA ALDI

Yapılan incelemenin ardından zanlının Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir otelde kaldığını tespit eden polis, Yasin Y.'yi çaldığı paranın 2 bin 700 lirası ve olayda kullandığı kurusıkı tabancayla yakaladı. Adana’ya getirilen ve işsiz olduğu için gasp yaptığını söyleyerek suçunu itiraf eden gaspçı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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