Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da evini ve kendini yakmak isteyen genci polis vazgeçirdi | Son dakika haberleri

        Adana'da evini ve kendini yakmak isteyen genci polis vazgeçirdi

        Adana'da balkona çıkıp, bağırarak ailesiyle yaşadığı evi ve kendisini yakacağını söyleyen genç, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 06:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evini ve kendini yakmak isteyen genci polis vazgeçirdi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde E.A. (25), balkonundan etrafa bağırarak kendisini ve ailesiyle yaşadığı evi ateşe vereceğini söyledi.

        İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre ekipler, kendisini yaşadığı 9. kattaki daireye kilitleyen E.A'dan kapıyı açmasını istedi. Bu sırada itfaiye ekipleri, evin arka odasındaki balkona giden E.A'nın bulunduğu kata sepetli vinç yardımıyla çıkarak genci ikna etmeye çalıştı.

        Ekiplerin evin çevresinden uzaklaşmasını isteyen E.A, yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmalarının ardından evden çıkartıldı. E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı / Görüntü eklendi

        İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. (DHA)

        #adana
        #Çukurova
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın