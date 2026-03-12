Adana'da evini ve kendini yakmak isteyen genci polis vazgeçirdi
Adana'da balkona çıkıp, bağırarak ailesiyle yaşadığı evi ve kendisini yakacağını söyleyen genç, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi
Giriş: 12.03.2026 - 06:42 Güncelleme:
Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde E.A. (25), balkonundan etrafa bağırarak kendisini ve ailesiyle yaşadığı evi ateşe vereceğini söyledi.
İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre ekipler, kendisini yaşadığı 9. kattaki daireye kilitleyen E.A'dan kapıyı açmasını istedi. Bu sırada itfaiye ekipleri, evin arka odasındaki balkona giden E.A'nın bulunduğu kata sepetli vinç yardımıyla çıkarak genci ikna etmeye çalıştı.
Ekiplerin evin çevresinden uzaklaşmasını isteyen E.A, yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmalarının ardından evden çıkartıldı. E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ