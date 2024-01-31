Adana'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yavuz Serkan Ağar (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kozan-Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki otomobil, Abuzer A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3. ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMAYI BEKLİYORDU

Evli ve 2 çocuk babası olan Ağar'ın, üçüncü çocuğunu da bir hafta içinde kucağına almak için hazırlandığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ağar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.