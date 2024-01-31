Adana'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Adana Kozan'da kamyona arkadan çarpan otomobil, hurdaya döndü. Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün evli ve 2 çocuk babası olduğu, bir hafta içinde 3. çocuğunu kucağına almaya hazırlandığı öğrenildi
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yavuz Serkan Ağar (42) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kozan-Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki otomobil, Abuzer A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'nın haberine göre; hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlenen Ağar'ın cenazesi, itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı.
3. ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMAYI BEKLİYORDU
Evli ve 2 çocuk babası olan Ağar'ın, üçüncü çocuğunu da bir hafta içinde kucağına almak için hazırlandığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ağar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.