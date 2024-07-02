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        Adana'da orman yangını

        Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan anız yangını zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:55
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

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        ADANA

        Adana Kozan'ın Örendere Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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        Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.

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        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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        Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor.

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        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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        MERSİN

        Adana'da zeytin bahçesinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, bir yangın haberi de Mersin'den geldi.

        Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Bal ormanı vasfı bulunan alandaki bazı arı kovanları yangında zarar gördü.

        Bölgedeki rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

        #Adana Kozan
        #zeytinlik yangını
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