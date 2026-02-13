Canlı
        Haberler Gündem Adana'da sağanak yağış; yollar göle döndü

        Adana'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

        Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 00:26 Güncelleme: 13.02.2026 - 00:26
        Adana'da sağanak yağış! Yollar göle döndü
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

        Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiği güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli yerlere götürüldü.

        DSİ'ye ait boş sulama kanalları da sağanakla birlikte suyla doldu. İl genelinde sağanak yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

        Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yapılan çok sayıda ihbar üzerine su basan noktalarda çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        'Telefonumun ekranına baktın' kavgasında sokak boks ringine döndü: O anlar kamerada

        Hatay'da kargo dağıtıcısı ve vatandaş arasında çıkan 'Telefonumun ekranına baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, sokağın boks ringini andırdığı anlar kameraya yansıdı. (İHA)

