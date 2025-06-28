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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

        Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada boynundan ve başından vurulan kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 01:49 Güncelleme: 28.06.2025 - 02:00
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        Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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        Olay, 26 Haziran akşamı merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre; tabancalarla ateş açılan kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, bu gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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