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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Adana'dan Dünya Kupası'na: Brazilya ve Almanya TEMSA'yı tercih etti

        Dünya Kupası’nda Brazilya ve Almanya TEMSA'yı tercih etti

        Dünya Kupası'nda, Brezilya ve Arjantin milli takımları, futbolcuların transferleri için Türkiye'de üretilen TEMSA markalı otobüsleri tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adana'dan Dünya Kupası'na

        11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda, Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden TEMSA’nın otobüsleri kullanılıyor.

        SOSYAL MEDYAYA DA YANSIDI

        TEMSA’nın Adana’da üretilen otobüsleri, Dünya Kupası kamp sürecinde Brezilya ve Arjantin Milli Takımları tarafından kullanılıyor. Latin Amerika futbolunun en önemli iki büyük takımının, antrenman giriş ve çıkışlarında TEMSA markalı araçlarla görülmesi sosyal medyaya da yansıdı.

        2.500’Ü AŞKIN ARACI BULUNUYOR

        Sabancı Topluluğu iştiraklerinden TEMSA’nın Kuzey Amerika pazarında 2.500’ü aşkın aracı bulunuyor. Yaklaşık 20 yıldır ABD pazarında faaliyet gösteren TEMSA, bugün bölgenin en büyük dört otobüs markası arasında.

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