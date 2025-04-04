Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor'la Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Adana Demirspor sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kayseri'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52'de Stephane Bahoken kaydetti. Ayrıca konuk takımda 90+2. dakikada Gökhan Sazdağı direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor 33 puana yükseldi. A. Demirspor ise -2 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Adana Demirspor ise Eyüpspor deplasmanında sahne alacak.