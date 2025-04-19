Adana Demirspor: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer Simon Banza'nın 45. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzon'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Simon Banza kaydetti.
Bu sonucun ardından bordo-mavililer üst üste 2. galibiyetini aldı ve 42 puana yükseldi. Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında A. Demirspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.