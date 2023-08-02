Adana Demirspor'da M'Baye Niang sesleri
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi Şimşekler, bonservisi elinde olan M'baye Niang'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor
Giriş: 02.08.2023 - 13:09
1
Andreaw Gravillon ve Luis Nani gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor kadro çalışmalarına devam ediyor.
2
Mavi Şimşekler son olarak Auxerre forması giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna katmak istiyor.
3
Bonservisi elinde olan futbolcu için Yukatel Adana Demirspor görüşmelerini sürdürüyor.