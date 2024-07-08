Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Avustralyalı Michail Valkanis getirildi.
Giriş: 08.07.2024 - 18:25 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:25
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michail Valkanis ile anlaştı.
Adana temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Michail Valkanis ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis." ifadelerine yer verildi.
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