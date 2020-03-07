Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.
Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize teşekkür ettik ve Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.
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