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Adana Demirspor - Hatayspor (CANLI YAYIN)

Adana Demirspor - Hatayspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, Hatayaspor'u ağırlıyor. Normal sezonda Hatayspor 3, Adana Demirspor ise 6. sırada yer buldu

Adana Demirspor - Hatayspor

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, Hatayaspor'u ağırlıyor. Rövanş 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR: 0-0
İkinci yarı oynanıyor...

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
SAAT: 21:00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: BeIN SPORTS MAX HD 1

DEMİRSPOR: Çağlar, Kaan, Adil, Semih, Süleyman, Vedat, Traore, Erdal, Gladky, Berk, Pote
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

HATAYSPOR: Akın, Murat, Yusuf, Sadi, Mesut, Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçında Süper Lig'e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR

Bu sezon 5. kez play-off'ta mücadele edecek Adana Demirspor, daha önceki 4 play-off'un birinde mutlu sona ulaştı.

1993-1994'te 2 takımın Süper Lig'e yükseldiği play-off'ta ilk olarak Hatayspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor, daha sonra da Çanakkale Dardanelspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.

2012-2013'de Manisaspor'u, 2014-2015 sezonunda Antaylaspor'u geçemeyen Adana Demirspor, 2015-2016'da finalde Alanyaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

HATAYSPOR

En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer aldıktan sonra bu sezon tekrar organizasyona dönen Hatayspor, daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynadı.

Hatay temsilcisi, o sezon Ankara'da oynanan play-off müsabakalarının ilkinde Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.

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