Adana Demirspor - Osijek: 5-1 (MAÇ SONUCU) Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Osijek'e gol yağdırdı. Mavi-lacivertliler, mücadeleden 5-1 galip ayrılarak play-off turuna göz kırptı.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hırvatistan ekibi Osijek'i konuk eden Adana Demirspor, sahadan 5-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

Tarihindeilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden mavi-lacivertliler, rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Kluivert'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 3'te Svensson, 16'da Yusuf Sarı, 53 ve 67'de Cherif Ndiaye ile 88'de Yusuf Erdoğan kaydetti.

Osijek'in tek sayısı 73'te penaltıdan Grzan'dan geldi.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA Osijek ile Adana Demirspor arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ağustos Perşembe günü Hırvatistan'da oynanacak. Adana Demirspor rakibini elemesi halinde Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile play-off turunda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Rodrigues ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Svensson'un ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 16'ncı dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarttı. Ndiaye ile yaptığı duvar pası sonrasında topla buluşan Belhanda, sağ çaprazdan hareketlenen Yusus Sarı'yı gördü. Yusuf'un vuruşunda top kaleci Malenica'dan döndü. Yusuf, bir kez daha yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 33'üncü dakikada Belhanda'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Akintola ortasını yaptı. Emre Akbaba'nın gelişine sert şutunda, top üstten auta çıktı.

45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Osijek atağında Pusic ortasını açtı. Mierez'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 45+4'üncü dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Malenica'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 52'nci dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu kaleci Malenica'nın üstünden ağlara gönderdi: 3-0.

65'inci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı, Lovric'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kikachheishvili penaltı noktasını gösterdi. 66'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0. 71'inci dakikada bu kez konuk Osijek penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Lovric ceza sahasına içine girdikten sonra Svensson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kikachheishvili penaltı noktasını gösterdi. 73'üncü penaltı atışını kullanan Grzan, topu ağlara gönderdi: 4-1. 88'inci dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkarttı. Niang'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

STAT: Yeni Adana HAKEMLER: Goga Kikachheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia ADANA DEMİRSPOR: Karacic - Svensson, Manev, Semih Güler (Dk. 70 Abdulsamet Burak), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 70 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı (Dk. 80 Yusuf Erdoğan), Belhanda, Akintola (Dk. 46 Nani), Ndiaye (Dk. 87 Niang) NK OSİJEK: Malenica - Grzan, Barisic (Dk. 77 Evangelou), Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic (Dk. 45 Lovric), Caktas (Dk. 45 Bukvic), Pusic (Dk. 71 Fiolic), Mierez (Dk. 71 Fucak) GOLLER: Dk. 3 Svensson, Dk. 16 Yusuf Sarı, Dk. 52 ve Dk. 67 (P) Ndiaye, Dk. 88 Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor) - Dk. 73 Grzan (P) (NK Osijek) SARI KARTLAR: Belhanda (Adana Demirspor), Brlek, Malenica, Drambayev, Evangelou (NK Osijek)