Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adana Demirspor - Sivasspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor - Sivasspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de Sivasspor, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:48 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'a A.Demirspor şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Dk. 80 Eymen Namlı), Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Ahmet Yılmaz (Dk. 71 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 87 Muhammed Ahmet Ergen), Toprak Bayar

        Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Emirhan Başyiğit, Mert Çelik (Dk. 89 Badji), Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Avramovski), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 58 Bekir Böke), Manaj, Okoronkwo (Dk. 46 Malle)

        Goller: Dk. 3 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 88 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Enes Demirtaş, Dk. 89 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Paşa'yı canı pahasına korudu, akıntıya kapılmaktan son anda kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde debisi yükselen çaydaki taşkında mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeği çardak çatısına çekerek, suda sürüklenmesini önleyen işletme sahibi Serkan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp'in, köpeği kurtarma çabası sanal medyada ilgi gördü. Şimşek, "Yukarı nasıl çıkardık bilmiyorum, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm