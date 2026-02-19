Adana Demirspor - Sivasspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Paşa'yı canı pahasına korudu, akıntıya kapılmaktan son anda kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde debisi yükselen çaydaki taşkında mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeği çardak çatısına çekerek, suda sürüklenmesini önleyen işletme sahibi Serkan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp'in, köpeği kurtarma çabası sanal medyada ilgi gördü. Şimşek, "Yukarı nasıl çıkardık bilmiyorum, anın heyecanıyla yaptık. Böyle bir ilgi beklemiyordum. İnsanlarımız bir cana değer veriyormuş" dedi. (DHA)