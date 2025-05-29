Adana'da olay, 21 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A. (26), demir kapısının sürgüsünü kaydırarak açıp, eski çalıştığı kafeye girdi.

8 BİN 700 TL'Yİ ALIP ÇIKTI DHA'daki habere göre içeride gezinen Gurbet, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesinin para bölümündeki 700 lirayı aldı. Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞ YERİ SAHİBİ FARK ETTİ Kafeyi açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Sevim Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"POŞETTEKİLER ŞAHSİ EŞYALARIM" Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saklandığı adrese yapılan baskında Gurbet A.'yı gözaltına aldı.

"PARALARI ÇALMADIM" Emniyete götürülen Gurbet A., sorgusunda, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı. Onları almak için gittim" dedi.