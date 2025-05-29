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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!

        Adana'da, bir süre önce işten çıkarılan 26 yaşındaki Gurbet A., eski çalıştığı kafeye girip, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesindeki 700 lirayı çaldı. Polisin yakaladığı şüpheli, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı" dedi. Genç kadın tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 08:50 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:50
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        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
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        Adana'da olay, 21 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A. (26), demir kapısının sürgüsünü kaydırarak açıp, eski çalıştığı kafeye girdi.

        8 BİN 700 TL'Yİ ALIP ÇIKTI

        DHA'daki habere göre içeride gezinen Gurbet, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesinin para bölümündeki 700 lirayı aldı. Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İŞ YERİ SAHİBİ FARK ETTİ

        Kafeyi açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Sevim Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        "POŞETTEKİLER ŞAHSİ EŞYALARIM"

        Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saklandığı adrese yapılan baskında Gurbet A.'yı gözaltına aldı.

        "PARALARI ÇALMADIM"

        Emniyete götürülen Gurbet A., sorgusunda, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı. Onları almak için gittim" dedi.

        GENÇ KADIN TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gurbet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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