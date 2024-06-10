Adana, İzmir ve Tokat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana'nın Feke, İzmir'in Bergama ve Tokat'ın Niksar ilçelerinde orman yangını çıktı. Her üç ilde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Adana'daki orman yangınına müdahale sürerken bir yangın haberide İzmir'in Bergama ilçesinden geldi.
Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
Adana ve İzmir'in ardından Tokat'ta da orman yangını başladı.
Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Ustahasan köyünde öğleden sonra yangının çıktığını söyledi.
Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor." dedi.