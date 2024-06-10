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        Haberler Gündem Güncel Adana, İzmir ve Tokat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Adana, İzmir ve Tokat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Adana'nın Feke, İzmir'in Bergama ve Tokat'ın Niksar ilçelerinde orman yangını çıktı. Her üç ilde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:03
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        Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

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        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        Adana'daki orman yangınına müdahale sürerken bir yangın haberide İzmir'in Bergama ilçesinden geldi.

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        Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

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        Adana ve İzmir'in ardından Tokat'ta da orman yangını başladı.

        Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Ustahasan köyünde öğleden sonra yangının çıktığını söyledi.

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        Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor." dedi.

        #orman yangını
        #İzmir
        #adana
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