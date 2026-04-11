        Haberler Gündem Güvenlik Adana merkezli 22 ilde operasyon; 86 kişi tutuklandı

        Adana merkezli 22 ilde operasyon; 86 kişi tutuklandı

        Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

        Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli tutuklanırken şahısların hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        86 KİŞİ TUTUKLANDI

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait banka hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Adana merkezli Muğla, İzmir, Aydın, Isparta, Burdur, Denizli, Balıkesir, Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Erzincan’da 7 Nisan’da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 97 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İranlılar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için meydanlara çıktı. Hamaney'in ölümünün 40. gününde düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. (AA)

