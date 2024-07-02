Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangını

Öte yandan, yangın çıkan alanın yakınındaki tarım arazisinde de yaklaşık 2 saat önce başka bir yangının çıktığı ve kısa sürede orman ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

İki yangın arasında bağlantı olup olmadığı ve sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.