Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye, dört cumhurbaşkanı adayından birini seçecek. YSK'nın kararına göre 13. cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu. Buna karşın Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, partilerin Adana milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 Adana milletvekili adayları listesi...

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