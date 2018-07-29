Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Adana’daki pamuk ekim alanlarının, sağlanan devlet desteğiyle bu yıl yüzde 15 oranında arttığını belirten Doğru, “Geçen yıl kent genelinde 330 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılmıştı.



İHA'da yer alan habere göre; Bu yılki pamuk ekim alanlarında da geçen yıla göre yüzde 15 artış kaydedildi. Pamukta bu yılın rekolte beklentisi ise 200 bin ton civarında” dedi. Doğru, Türkiye'nin pamuk ekim alanında dünya genelinde 7’nci sırada bulunduğu bilgisini vererek, “Türkiye, gelişen tekstil sektörüne paralel olarak pamuk üretiminde istenilen seviyelere ulaşamaması nedeniyle pamuk ithalatçısı konumundadır. Tüketimin yaklaşık yüzde 50’si ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu bağlamda pamuk konusunda ülkemizde doğru stratejilerin izlenmesi tekstil sanayisinde yerli ürünlerin kullanımının artması, dışa bağlılığın azalması, pamukta kalite ve standardizasyon konularında iyileşme yapılması, üretimi artıracaktır” diye konuştu.

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