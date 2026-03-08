Adem Bona'nın sayıları Philadelphia 76ers'a yetmedi!

Gün Başlıyor - 6 Mart 2026 (Husilerden İran'a Destek)

İran yeni saldırı dalgası başlattı. Husilerden İran'a destek. Beyrut gece boyu saldırıya uğradı. İsrail gece boyu Lübnan'ı vurdu. Körfez'de hedef de alev de büyüyor. İran'dan ateşlenen füzenin düşürlmesi. ABD-İsrail İran savaşı 7. gününde. Tel Aviv dışında durum nasıl? Şahit İHA'ları ABD'yi zorluyor mu? Hürmüz'e alternatif rota var mı? Özel'den ABD ve İsrail'e savaş tepkisi. İçişlerinde sınır güvenliği toplantısı. İsrail Lübnan'da işgalini genişletti. İran İsrail'e füzelerle saldırdı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Çanakkele 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Necat Taşçı ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel anlattı.