        Adem Bona'nın sayıları Philadelphia 76ers'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Adem Bona'nın sayıları Philadelphia 76ers'a yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Atlanta Hawks'a 125-116 yenildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:01
        Adem Bona'nın sayıları 76ers'a yetmedi!

        State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'ın sezonun 29. mağlubiyetinde Adem Bona 4 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist kaydetti.

        76ers'da Tyrese Maxey 31, Quentin Grimes 26 ve Kelly Oubre ise 24 sayıyla maçı tamamladı.

        Hawks'ta Jalen Johnson, 35 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu.

        Nickeil Alexander-Walker 24, CJ McCollum 17 ve Dyson Daniels ise 15 sayıyla sezonun 33. galibiyetinde rol oynadı.

        ORLANDO MAGIC DEPLASMANDA KAZANDI

        Target Center'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic, Minnesota Timberwolves'u 119-92 yendi.

        Magic'de Paolo Banchero, 25 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken Desmond Bane 30 sayıyla oynadı.

        Jalen Suggs 14, Tristan da Silva 11 ve Wendell Carter ise 10 sayı kaydetti.

        Timberwolves'da Anthony Edwards, 34 sayıyla maçın skoreri olurken Julius Randle, 14 ve Naz Reid ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

        Gün Başlıyor - 6 Mart 2026 (Husilerden İran'a Destek)

        İran yeni saldırı dalgası başlattı. Husilerden İran'a destek. Beyrut gece boyu saldırıya uğradı. İsrail gece boyu Lübnan'ı vurdu. Körfez'de hedef de alev de büyüyor. İran'dan ateşlenen füzenin düşürlmesi. ABD-İsrail İran savaşı 7. gününde. Tel Aviv dışında durum nasıl? Şahit İHA'ları ABD'yi zorluyor...
