Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı maçta takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Adem Büyük, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Duygularım karmakarışık. Sevinçliyim, çok üzgünüm. Bugün gerçek Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdik. Üzgünüz, yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımın mücadelesinden taraftarımızın da desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Futbol bu, en ufak konsantrasyon hatasında golü yedik. Sanırım Marcao'ya çarptı, direkt Muslera'ya gitse gol olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

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