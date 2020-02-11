Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Adem Büyük'e özel övgüler!

Süper Lig'in ikinci yarısına damga vuran ve 4'te 4 yapan Galatasaray'da bazı oyuncuların performansını yükseltmesi Fatih Terim'i memnun etti. Falcao ve Andone'nin yokluğunda hem gösterdiği mücadeleyle hem de attığı gollerle dikkat çeken Adem Büyük ise tecrübeli çalıştırıcıdan özel övgüler aldı!

Adem Büyük
Erhan Kaan Adıgüzel

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 5’e çıkaran Galatasaray’da keyifler yerinde… Zirve takibini sürdüren Aslan, rakiplerinin ensesinde de nefesini hissettiriyor. Takımının artan grafiği nedeniyle keyfi yerinden olan teknik direktör Fatih Terim, ligin ilk yarısının tersine bazı oyuncularının yükselen performansından da oldukça memnun...

Sofiane Feghouli’nin geçen sene olduğu gibi vites arttırdığını gören İmparator, iki önemli forvetinin yokluğunda adeta canını dişine takarak mücadele eden Adem Büyük’e de övgüler yağdırıyor. İhtiyaç duyduğu anlarda Adem’in sahneye çıkmasına çok sevinen Terim, Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle takımının en golcü ismi haline gelen deneyimli forveti maç sonu özel olarak tebrik etti.

Hafif sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun yokluğunda ilk 11’de sahneye çıkan golcü oyuncu, sakatlığını atlatıp oynayabilecek durumda olan Florin Andone’yi de kulübede bıraktı. Formunda olan Adem’i kesmek istemeyen Terim’in, hem Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Alanya hem de ligdeki Yeni Malatyaspor maçlarının ilk 11’inde 33 yaşındaki forvete görev vereceği öğrenildi.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI BEĞENİ ALMIŞTI

Maç sonunda açıklamalar yapan ve Radamel Falcao'yu unutturmayacağını belirten Adem, "Falcao dünya çapında bir futbolcu. Onunla aynı takımda oynamak bir gurur. Ben de takımıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu da maçlara yansıyor. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Çalışmayı bırakmak istemiyorum. Çünkü mücadeleyi bırakırsanız vazgeçmiş olursunuz. Vazgeçtiğinizde de kaybetmiş olursunuz. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de terapi zamanı!
FUTBOLTerapi zamanı!
Fatih Altaylı: Alanyaspor maçındaki tüm kararlar doğru
FUTBOL"Alanyaspor maçındaki tüm kararlar doğru"
Ali Koç, programı erteledi
FUTBOLAli Koç programı erteledi
Galatasaray'ı neler bekliyor?, Uzmanı, Habertürk'e anlattı!
FUTBOLGalatasaray'ı neler bekliyor?
Galatasaray'da değişimin sırrı ne? Aslan, zirveye pençe attı!
FUTBOLZirveye pençe!
Mustafa Pektemek, çok konuşulan o anı anlattı!
FUTBOLVe Mustafa Pektemek konuştu!
Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları
FUTBOLLigin 'Ağır Abi'si Galatasaray!
Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ertelenecek mi? Kırklarelispor Başkanından açıklama!
FUTBOLFenerbahçe maçı ertelenecek mi?
Uğurcan Çakır kalesinde devleşiyor - Trabzonspor haberleri
FUTBOLUğurcan Çakır etkisi!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0
FUTBOL3 puan Pote'den

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X