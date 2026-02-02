Habertürk
        Ademola Lookman'ın yeni adresi Atletico Madrid oldu

        İtalyan ekibi Atalanta forması giyen ve geleceği merak konusu haline gelen Ademola Lookman'ın yeni takımı Atletico Madrid oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 20:50 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:50
        İspanyol devi Atletico Madrid, İtalyan ekibi Atalanta'da top koşturan Nijeryalı golcü Ademola Lookman'ı renklerine bağladı.

        İspanyol ekibi, Lookman'ın transferini resmi olarak duyurdu.

        Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Lookman, Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak.

        Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.

