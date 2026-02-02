Ademola Lookman'ın yeni adresi Atletico Madrid oldu
İtalyan ekibi Atalanta forması giyen ve geleceği merak konusu haline gelen Ademola Lookman'ın yeni takımı Atletico Madrid oldu.
İspanyol devi Atletico Madrid, İtalyan ekibi Atalanta'da top koşturan Nijeryalı golcü Ademola Lookman'ı renklerine bağladı.
İspanyol ekibi, Lookman'ın transferini resmi olarak duyurdu.
Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Lookman, Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak.
Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.