Ademola Lookman'ın yeni adresi Atletico Madrid oldu

Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yan... Daha Fazla Göster

Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yan masadaki vatandaşların patlamaya rağmen istifini bozmaması dikkatlerden kaçmadı. (DHA) Daha Az Göster