        Adil Demirbağ'dan 'bahis' açıklaması! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Adil Demirbağ'dan 'bahis' açıklaması!

        Bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, "Dürüst konuşmak gerekirse ilk zamanlar üzüldüm. Ama bunu atlatmak zorundaydık. Şu an hiçbir şekilde mental olarak düşüşte değilim. Çok eskiden yapılmış bilinçsiz bir hataydı. Başta ailem olmak üzere yönetimimiz ve özellikle Başkanımız Ömer Atiker inanılmaz destek oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        13.01.2026 - 13:59
        Adil Demirbağ'dan 'bahis' açıklaması!
        Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilerek 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, 27 Aralık 2025 tarihinde cezasını tamamlanmasının ardından çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı ekipte 6 sezondur forma giyen 28 yaşındaki Adil Demirbağ, takımının Antalya'da kamp yaptığı otelde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Demirbağ, "Kamp süreci her zaman olduğu gibi yoğun ve yorucu oluyor. Zaman zaman hastalıklar da oluyor. Çağdaş hocamız ile beraber güzel bir ivme yakalamak için çok sıkı çalışıyoruz. Kendisiyle de zaten zaman zaman görüşüyoruz. Çok benimsediğim bir taktiği var ve bizi başarıya götürecek bir taktiği var. Bunun üzerine de burada taktikler yapıyoruz. Yoruluyoruz ama sezonun ikinci döneminde bize inanılmaz yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

        Bahis oynadığı gerekçesiyle ceza almasına da değinen Demirbağ, "Malum konuyla ilgili söylemem gerekenlerden bir tanesi, çok üzüldüm. Çok eskiden yapılmış bir hata ve bilinçsiz bir hata. Başta ailem olmak üzere yönetimimiz ve özellikle Başkanımız Ömer Atiker inanılmaz destek çıktılar. Çünkü açıklamalar o zaman beni çok şoke etmişti. Ben böyle bir insan değilim zaten. Burada tekrardan teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaman zaman güzel yorumları sosyal medyada karşıma çıktı. Hiç merak etmesinler, klişe bir sözdür ama yeni gelmedim, geri geldim. Adil aynı yerden devam edecek, hiç merak etmesinler" diye konuştu.

        PFDK'dan ceza alması sonrası üzüntü yaşadığını ancak zamanla kendini toparladığını dile getiren Adil Demirbağ, "Dürüst konuşmak gerekirse ilk zamanlar üzüldüm. Ama bunu atlatmak zorundaydık. Şu an hiçbir şekilde mental olarak düşüşte değilim, aksine düşen bir insan daha güçlü ayağa kalkar. Ben daha güçlüyüm, dimdik ayaktayım. İlk dönem ve geçmiş dönemlerde gördükleri Adil'in daha iyisini görecekler. Tüm olumsuzlukları ilk başta gerçekten düşünüyorsun. Büyük takımlarla oynanan maçlarda hatalar olabilecek şeyler. Anadolu takımında da rakip olduğun yerde senin canını yakması gerektiği yerde de konuşulacak. Belki iyi performans vereceksin ama seni düşürmek için bu durumu kullanacaklar. Belki de zaman zaman kendi taraftarlarımız bunları gündeme getirecekler. Burada bir mentörümüz var, Hüseyin hocayla birlikte de zaman zaman bunları konuşuyoruz. Ben bunların hepsine hazırlıklıyım. Hiç önemli değil, ben en iyi şekilde çıkıp mücadelemi vereceğim. Çünkü yakından tanıyan insanlar böyle bir insan olmadığımı bilirler. İnşallah konular öyle bir yere evirilmez ama evrilirse de ben buna hazırım" ifadelerini kullandı.

        Takımda 6. sezonu olduğunu anlatan tecrübeli futbolcu, "6 sezonda da hep bir aile ortamı oldu. Gerçekten buradaki futbolcu arkadaşlarım karakterli ve iyi insanlar. Şimdi yeni gelenler de buradaki havayı görüyor. İlk devreyi düşünmesek, sezona yeni başlıyor gibi hesaplarsak ben ilk 3'ün içerisinde biteceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız bize destek verecekler, biz de onlara destek vereceğiz. Konyaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Konyaspor şu anda hak ettiği yerlerde değil" dedi.

        Hafriyat vahşetinde ayrıntılar çıktı! Kan donduran tuzak!

        Hafriyat vahşetinde ayrıntılar çıktı! Kan donduran tuzak!

