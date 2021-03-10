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HaberlerTeknolojiBilişimAdım Adım yardımseverlik koşusu oluşumunu hacklediler! Haberler
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Adım Adım 'hack'lendi, beden bilgileri dahil 733 bin kayıt ele geçirildi

Sivil toplum kuruluşlarına destek olmak için yardımseverlik koşuları düzenleyen Adım Adım Oluşumu, siber saldırıya uğradı. İlk tespitlere göre platformun üyelerine ait 733 bin kaydın etkilendiği veri ihlalinde siber korsanlar, kullanıcılara ait kimlik, iletişim, eğitim, bağış ve hatta beden bilgileri gibi kişisel verilerini ele geçirdi. Platform, kullanıcılarına “Her ihtimale karşı şifrelerinizi değiştirin” uyarısı yaptı.

Adım Adım yardımseverlik koşusu oluşumunu hacklediler! Haberler
Bağış için koşanları hack’lediler!
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Türkiye’de kolektif yardımseverlik koşusunu yaygınlaştırmak için kurulan sivil toplum oluşumu Adım Adım, siber saldırıya uğradı. adimadim.org web sayfası veri tabanına yetkisiz erişim sağlanarak, kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilen siber saldırıda, ilk belirlemelere göre etkilenen kayıt sayısının 733 bin olduğu belirtildi. Yaşanan olayla ilgili olarak hem Adım Adım’dan hem de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) açıklamada geldi.

733 BİN KAYIT ETKİLENDİ

KVKK’dan konuyla ilgili olarak yapılan veri ihlali bildirimi açıklamasında, siber saldırganların gerçekleştirdiği bu veri ihlalinde etkilenen verilerin kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, mesleki deneyim, diğer (Eğitim bilgisi, forma ebatları ve ilgili kişilerin adına koştuğu Sivil Toplum Kuruluşu'na ilişkin bilgiler) bilgiler olduğu belirtildi.

İhlalden etkilen kişi grubunun kullanıcılar ve aboneler/üyeler olduğu ifade edilen açıklamada, “Etkilenen kişi sayısının henüz tam olarak tespit edilemediği ve bu konuda çalışmaların devam ettiği, etkilenen kayıt sayısının tahmini 733.000 olduğu” bilgileri verildi.

‘ŞİRFELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN’

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Adım Adım Oluşumu da yaşanan veri ihlaliyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Adım Adım Oluşumu’na ait veri tabanımız (Platform) (ipk.adımadım.org.tr) siber saldırıya uğramış olup, veri tabanında yer alan kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanmıştır. Veri ifşaatı ilk olarak 28 Şubat 2021 tarihinde fark edilmiş, akabinde ilgili veri tabanı üzerinde incelemeler yapılarak veri tabanındaki anomali 2 Mart 2021 tarihinde tespit edilmiştir. İlk tespitlere göre yetkisiz erişilen kişisel veri kategorileri şunlardır: Kimlik, iletişim, müşteri işlem (topladığı bağış tutarı / yapılan bağış),işlem güvenliği, beden bilgisi, eğitim bilgisi ve ilgili etkinlik özelinde katılım bazlı sivil toplum kuruluşlarına ilişkin bilgiler (koşucunun desteklediği STK'nın adı). Kredi kartı ya da EFT/Havale aracılığıyla bağış yapılırken kullanılan, bağışçılara ait hesap bilgileri ilgili veri tabanı içerisinde yer almadığından dolayı, söz konusu verilerle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını belirtmek isteriz.”

Oluşumdan yapılan açıklamada, “Bu süreç içerisinde, Adım Adım ile iyilik peşinde koşan tüm gönüllülerden (bağışçılardan değil, zira bağışçıların üyeliği bulunmamaktadır) her ihtimale karşı ipk.adimadim.org'a eriştikleri kullanıcı şifrelerini değiştirmelerini rica ederiz” denildi.

13 YIL ÖNCE KURULDU, STK’LARA 90 MİLYON TL AKTARDI

Mart 2008’te, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan Adım Adım, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlıyor.

Adım Adım (İyilik Peşinde Koş) Oluşumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adım Adım’ın, 100 bine yakın gönüllü koşucu ve 800’e yakın bağışçı aracılığıyla bünyesinde yer alan STK'lara şu ana kadar aktardığı kaynak 90 milyon TL’yi bulmuş durumda.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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