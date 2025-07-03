Adıyaman'da kraliçe mezarları gün yüzüne çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman'daki ören yerlerinde kazı ve restorasyon faaliyetleri sürdürülüyor.

Daha önce başlatılan jeoradar ve jeofizik çalışmaları sonucunda Kral Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiokhis ve torunu Aka'ya ait konumu belirlenen ve ilk iki etap çalışmaları tamamlanan mezarların açılması planlanıyor.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, kentteki ören yerlerinde sürdürülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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Kommagene Krallığı döneminde I. Kral Antiochos'un annesi ve kız kardeşlerinin kaldığı yapı olarak bilinen Karakuş Tümülüsü'nde yeni adımlar atılacağını belirten Yelken, "Projelerimizi sürdürdük, hocalarımızla görüştük, Kültür Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte mezarı açma durumumuz söz konusu, bu çok kıymetli bir durum, turizme ekstra etki sağlayacak" bilgisini paylaştı.

Yelken, bu tür kazıların hem bilimsel yöntemlerle yürütülmesini hem de ziyaretçiye açık alanların güvenle düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

PERRE'DE GECE MÜZECİLİĞİ BAŞLIYOR Bölgenin tarihsel zenginliğinin giderek daha çok ziyaretçiye açıldığını aktaran Yelken, Nemrut Dağı'ndan aşağı doğru uzanan antik rotada önemli duraklar bulunduğunu belirtti. Yelken, Arsemia'nın yaz döneminde krallığın başkenti olduğunu, buradaki Antiochos ile Herakles'in tokalaşma sahnesinin ve 146 satırlık Nomos yazıtının Helenistik döneme ışık tuttuğuna işaret etti. Cendere Köprüsü için kamp, karavan ve motokamp alanları planlandığını ifade eden Yelken, doğa dostu konaklama projeleri geliştirdiklerini bildirdi. Yelken, Perre Antik Kenti'nin binlerce kaya mezardan oluşan yapısıyla dünyanın nadir nekropark alanlarından biri olduğuna dikkati çekti. REKLAM Antik kentin köyün altında yer aldığını anlatan Yelken, "Kamulaştırmayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Uzun süreden sonra artık bilimsel kazılarımız başladı burada, kazı evini inşa ettik. Aynı şekilde gece müzeciliğine başlıyoruz Perre Antik Kent'te. Artık özel ışıklandırma sistemleri sayesinde saat 23.00-24.00'e kadar ziyaretçi ağırlayabileceğiz" şeklinde konuştu. Yelken, Adıyaman'ın çok sıcak olduğunu, özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklığının 42 dereceyi bulabildiğinden gece müzeciliğine geçilmesi gerektiğini kaydetti.