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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Adresi Olmayan Ev’ Şanghay’da

        ‘Adresi Olmayan Ev’ Şanghay’da

        Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat ve Janset'in rol aldığı, yönetmen Hatice Aşkın'ın 'Adresi Olmayan Ev' filmi 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:06 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:06
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        'Adresi Olmayan Ev' Şanghay'da
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        Bu yıl 27’nci Şanghay Uluslararası Film Festivali Türkiye'ye özel bir bölüm ayrıldı. "Türkiye Özel Bölümü" kapsamında önceki gün yönetmen Hatice Aşkın'ın "Adresi Olmayan Ev" filmi gösterildi. Aşkın, Çin seyircisinin yoğun katılım gösterdiği salonda film gösterimi sonrası seyirciden gelen soruları cevapladı.

        ‘Adresi Olmayan Ev’ distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor. Geçtiğimiz aylarda Danimarka, Almanya ve Romanya’da düzenlenen prömiyerlerinden sonra Türkiye ve Uzakdoğu Film Festivalleri’nde de gösterilmişti. Büyük ilgi gören ve biletleri kısa sürede tükenen film, 44. İstanbul Film Festivali kapsamında Yeni Bakışlar yarışmasında 'En İyi Sanat Yönetimi' ödülüne layık görülmüştü. Filmin uluslararası yolculuğunda önümüzdeki gösterimi Kore’deki The Bucheon International Fantastic Film Festivali’nde (BIFAN) olacak.

        Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat ve Janset’in rol aldığı, filmin yapımında Sky Film (Emre Oskay), Vantablack Films, Alpha Production (Engin Altan Düzyatan) ve View Master Films imzası bulunuyor. Filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.

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        #Şanghay Uluslararası Film Festivali
        #Hatice Aşkın
        #Engin Altan Düzyatan
        #Boran Kuzum
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