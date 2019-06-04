Beşiktaş ile kontratı sona eren Brezilyalı sol bek Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı.

Sporx'te yer alan habere göre 34 yaşındaki sol bek, "Sao Paulo benimle ilgilenen kulüplerden bir tanesiydi. Hemen hemen transfer bitti. Geleceğe bakıyorum. Sao Paulo gibi bir kulüp kariyerime devam etmemi sağladığı için çok mutluyum. Küçük kontrat detaylarının da hallolmasının ardından imzayı atacağım. Geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yakın tarihte sona erdiğini hatırlatan Adriano, "Kısa bir tatilden sonra antrenmanlara başlayacağım ve sezon başladığında formda olacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

Sao Paulo ile Adriano'nun maaş, imaj hakları gibi konularda son 1 haftada uzlaşmaya vardıkları bilgisi verildi.

Coritiba altyapısından yetişen Adriano, Sevilla'da 5 yıl geçirdikten sonra Barcelona'ya transfer oldu. Altı sezonluk Barcelona macerası sonrası Adriano, Beşiktaş'a transfer oldu. Deneyimli sol kanat oyuncusu, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 29 maça çıktı ve 2 asist yaptı.