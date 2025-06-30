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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Affan Keçeci: Yaratıcılık ve tecrübeyi getireceğiz - Beşiktaş Haberleri

        Affan Keçeci: Yaratıcılık ve tecrübeyi getireceğiz

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına adaylığını duyuran Affan Keçeci, "Yaratıcılık ve tecrübeyi bir araya getireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:29
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        "Yaratıcılık ve tecrübeyi getireceğiz"
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        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına aday olan Affan Keçeci, camiaya yaratıcılık ve tecrübeyi getireceğini söyledi.

        Siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi Keçeci, Tüpraş Stadı'ndaki White Pepper restoranda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu.

        ADAYLIK AÇIKLAMASI

        Keçeci, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunu tarihi sorumluluğuna ve kurumsal kimliğine yakışır şekilde yeniden yapılandırmak istediklerini dile getirerek, "Divan kurulumuzun Beşiktaş'ın kalbi, beyni ve ruhu olduğuna inanıyorum. Divan kurulunun her daim ve her şart altında kişilerden bağımsız kutup yıldızı misali kılavuz olması gerektiğini ben ve arkadaşlarımız savunuyoruz. Geleceğe güvenle yürümek için saygıyla güçlenen, etkinlikle fark yaratan divan kurulu başkan adaylığımı sizlerin huzurunuzda saygıyla açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

        "YARATICILIKLA TECRÜBEYİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"

        Beşiktaş'ın temelinde saygı ve sevginin var olduğunu aktaran Affan Keçeci, "Son yıllarda bu iki kavram yıprandı. Gereksiz gerilimlerin yerine birlik ve beraberliği hakim kılacağız. Divan kurulunu gurur duyulan bir yapıya dönüştürmek için çalışacağız, kurumsallaştıracağız. Çalışkan bir divan olacağız. Tüzüğün verdiği yetkilerle komisyonlar kuracağız. Yaratıcılıkla tecrübeyi bir araya getireceğiz. Mesleğinde öne çıkan genç kardeşlerimle geleceği oluşturacağız. Etik kurulu, hukuk kurulu ve sosyal ilişkiler dayanışma kurulu komisyonlarını kuracağız." diye konuştu.

        Projelerinden de bahseden Keçeci, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun internet sitesinin olmadığını vurgulayarak, kulüp için gerekli domainleri kendilerinin satın aldığını açıkladı.

        Affan Keçeci'nin başkanlık aday listesinde Ahmet Saraç, Belgin Bilge, Erkan Ertem, Gökben Çuhadar, Haldun Boz, Hicabi Gökdereli ve İsmail Hayri Cem bulunuyor. Keçeci, listesindeki 8. kişiyi daha sonra açıklayacağını duyurdu.

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