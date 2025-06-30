Affan Keçeci: Yaratıcılık ve tecrübeyi getireceğiz

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına aday olan Affan Keçeci, camiaya yaratıcılık ve tecrübeyi getireceğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi Keçeci, Tüpraş Stadı'ndaki White Pepper restoranda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Keçeci, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunu tarihi sorumluluğuna ve kurumsal kimliğine yakışır şekilde yeniden yapılandırmak istediklerini dile getirerek, "Divan kurulumuzun Beşiktaş'ın kalbi, beyni ve ruhu olduğuna inanıyorum. Divan kurulunun her daim ve her şart altında kişilerden bağımsız kutup yıldızı misali kılavuz olması gerektiğini ben ve arkadaşlarımız savunuyoruz. Geleceğe güvenle yürümek için saygıyla güçlenen, etkinlikle fark yaratan divan kurulu başkan adaylığımı sizlerin huzurunuzda saygıyla açıklıyorum." ifadelerini kullandı.