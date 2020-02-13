Ayşe, babasını dolandıran kişinin kim olduğunu öğrenebilecek mi? Geçmişin sırları yavaş yavaş ortaya çıkar. Muhsin'in eline geçen fotoğraf, Ayşe'nin babasını zamanında dolandıran kişiyi de ele verecektir. Kerem ve Ayşe bu kişiyi bulmak için iş birliği yapar. Kerem, fotoğraftakilerden birini hatırlar. Ancak düşündüğü şeyden emin değildir. Ayşe'yi bu konuda yalnız bırakmaz. Kerem ve Ayşe birlikte gittikleri yerde karşılaştıkları manzara ile şoke olurlar. Peki onları bekleyen sürpriz nedir? Bu işin sonunda nasıl bir sonuca varılacaktır? İşte Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

AFİLİ AŞK 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe’nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda’nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Ama bir yandan Ayşe, Kerem’in Ceyda’ya gittiği o gün ne olduğunu merak eder. Ayşe bu sorunun cevabını bulabilecek mi?

Bütün bunlar yaşanırken gündemde kurtarılması gereken bir atölye meselesi vardır. Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür!